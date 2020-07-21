Захвативший заложников в Луцке пошел на контакт с силовиками

«У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры», — сообщил министр, добавив, что есть надежда на разрешение ситуации. <…> Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями. Мы пробуем все методы, чтобы этот вопрос разрешить мирно», — приводит агентство слова Авакова.

Министр добавил, что с заложниками все в порядке, и призвал журналистов быть аккуратнее, чтобы не допустить распространения ложной информации о человеке, который захватил автобус.

Злоумышленник, который сам себя называет Максимом Плохим, захватил автобус с людьми на Театральной площади Луцка 21 июля. Он потребовал, чтобы власть имущие Украины и крупные бизнесмены записали и выложили в Сеть видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе».

Он заявил, что заминировал автобус, и пригрозил дистанционно взорвать бомбу, которую заложил в другом месте. На своих страницах в соцсетях он писал, что сидел в тюрьме по обвинению в организации банды и написал книгу о борьбе с системой. Twitter и YouTube уже заблокировали его аккаунты.