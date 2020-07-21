Twitter и Youtube удалили профили захватчика автобуса в Луцке

Аккаунты мужчины в Twitter и Youtube, захватившего заложников в автобусе Луцка, больше не доступны. Администрации сайтов их удалили. Ранее в Twitter мужчина опубликовал свои требования, а в YouTube разместил видеообращение, в котором поздравил всех «с днем антисистемы».

Захватчик автобуса в Луцке представился Максимом Плохим. Как сообщил «Интерфакс. Украина» со ссылкой на заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, его настоящее имя Максим Кривош. Он родился в Оренбургской области и дважды был судим за тяжкие преступления. В местах лишения свободы он провел в общей сложности 10 лет.

Издание «Волынские новости» уточнило, что Кривош прописан в Дубно Ровненской области. Там же живет его семья.

СМИ сообщили, что Максим Плохой — это псевдоним, под которым он выпустил книгу «Философия преступника». Кроме того, со ссылкой на источники ряд изданий отметил, что Кривош проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

В своей книге Кривош написал, что вырос в интеллигентной семье, но, насмотревшись боевиков, в 11-м классе взял ружье и пошел на рынок. Благодаря связям отца дело закрыли. Учился в духовной семинарии, но разочаровался. Срок в восемь лет отбывал в Львовской области за создание банды.

Сейчас с захватившим автобус мужчиной ведут переговоры. Но все требования, которые заявляет Кривош, исключительно общие. В основном он говорит о недовольстве системой. Ранее в социальных сетях мужчина разместил требования к чиновникам и предпринимателям Украины записать видео и назвать себя «террористами в законе». В противном случае он пригрозил взорвать автобус и еще одну бомбу в людном месте города.

Захватчик вышел на связь с главным редактором сайта «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым. По словам журналиста, мужчина потребовал, чтобы его требования растиражировали СМИ, и пригласил к себе работников изданий. Бутусов предложил себя в обмен на женщин и детей, которые находятся в автобусе. В ответ захватчик предупредил его, что у него с собой оружие и взрывчатка.