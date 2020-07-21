Захвативший заложников в Луцке заявил о второй взрывчатке в другом месте

«Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно», — сообщили в офисе украинского генпрокурора.

В надзорном ведомстве сообщили, что из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что мужчина захватил автобус с заложниками на Театральной площади в центре Луцка. Сам он себя называет Максимом Плохим. Злоумышленник уже выдвинул свои требования.

Он хочет, чтобы чтобы руководители Конституционного и Высшего судов Украины, генеральный прокурор, министры, депутаты Рады, руководители церквей и бизнесмены записали и выложили в Сеть видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе».

Сейчас силовики ведут с захватчиком переговоры. По данным СМИ, в автобусе могут находиться около 20 человек.