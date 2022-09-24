Захарова высмеяла попытки Запада изолировать Россию | 360°

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Захарова высмеяла попытки Запада изолировать Россию

Представитель МИД РФ Захарова заявила о провале попыток Запада изолировать Россию

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Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что количество встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН указывает на провал попыток Запада изолировать Россию.

«Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — пошутила она в своем Telegram-канале. К сообщению Захарова прикрепила фото приветствия Лаврова и министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

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Ранее глава МИД РФ уже провел ряд встреч. Одна из последних — с представителями Судана, которые выразили желание развивать отношения с Россией. Также Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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Кроме того, стало известно, что главы МИД Германии и Франции запросили встречу с российским министром.

Авторы:

Сергей Лавров

Мария Захарова

МИД РФ

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