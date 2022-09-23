Лавров встретился с генсеком ООН на полях Генассамблеи | 360°

Мир 23 сентября 2022, 04:06 Поделиться Telegram

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Viber Лавров встретился с генсеком ООН на полях Генассамблеи Глава МИД России Лавров провел встречу с генсеком ООН Гуттеришем РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она опубликовала фото двух пожимающих друг другу руки политиков.

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Российский дипломат находится в США, где с 13 сентября проходит 77-я Генассамблея. Мероприятие с участием первых лиц государств — членов ООН проводят под девизом «Переломный момент: трансформационные решения взаимосвязанных проблем».

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На повестке стоит широкий круг вопросов, в том числе ситуация на Украине, а также возможная реформа международной организации. Некоторые члены ООН выступают за включение их в Совет безопасности.

На полях Генассамблеи Лавров провел несколько важных встреч, включая переговоры с китайским коллегой Ван И. Глава МИД КНР заявил, что Пекин не собирается со стороны наблюдать за развитием событий на Украине. Китай выступает против эскалации конфликта, а также не видит причин для его затягивания

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