Судан захотел развивать отношения с Россией | 360°

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Судан захотел развивать отношения с Россией

Глава Судана аль-Бурхан заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией

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Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на полях Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заявил, что республика желает развивать отношения с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я очень рад нашей встрече. Мы — дружественные страны, а Россия поддержала Судан. Мы ценим и приветствуем взгляды России и надеемся, что наши отношения будут развиваться», подчеркнул аль-Бурхан.

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Глава российского МИД выразил уверенность, что усилия правительства Судана по нормализации ситуации «увенчаются успехом».

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Лавров на Генассамблее провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На повестке стоит широкий круг вопросов, в том числе ситуация на Украине, а также возможная реформа международной организации.

В ходе встречи с членами контактной группы Лиги арабских государств по Украине Лавров рассказал о происхождении и развитии украинского кризиса.

Сергей Лавров

Россия

Судан

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