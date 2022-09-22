Главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Лавровым | 360°

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22 сентября 2022, 22:26

Главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Лавровым

Захарова: главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Лавровым

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Министры иностранных дел Франции, Германии и представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 77-й Генассамблеи ООН, которая проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: Катрин Колонна, Анналена Бербок, еще представитель Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — отметила она.

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Глава МИД России находится в Нью-Йорке, где принимает участие в работе Генассамблеи ООН. На полях мероприятия он провел ряд встреч, в том числе с китайским коллегой Ван И и министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Российский дипломат не только обсуждал с ними текущую международную повестку, но и обменивался шутками.

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Сергей Лавров

ООН

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