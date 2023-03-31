Мир 31 марта 2023, 14:58 Захарова уличила Борреля в двойных стандартах по отношению к журналистам Представитель МИД Захарова предложила Боррелю вступиться за Ассанжа и Касема РИА «Новости»

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Евросоюз вступился за арестованного в России американского репортера, позабыв о других журналистах. Ради справедливости верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следует хотя бы на словах защитить Джулиана Ассанжа и Марата Касема, заявила в Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала заявление европейского деятеля о том, что все журналисты заслужили защиты и должны свободно заниматься своей профессией. Боррель от имени Евросоюза осудил арест репортера WSJ Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже.

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«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для баланса», — написала представитель министерства.

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в январе 2023 года в Латвии, заподозрив в нарушении экономических санкций Евросоюза и шпионаже. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в Великобритании и одобрили экстрадицию в США по делу о сотрудничестве с хакерами и публикацию секретной информации.