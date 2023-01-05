Мир 05 января 2023, 23:10 ООН изучит обстоятельства задержания шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема ОНН: в деле задержанного шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема будут соблюдены все нормы РИА «Новости»

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил о важности соблюдения всех юридических процедур в деле с задержанием в Латвии шеф-редактора «Sputnik» Литва Марата Касема. С его слов, ООН будет изучать эту ситуацию, написало РИА «Новости».

«Я не видел эту ситуацию. Мы изучим ее. Но, очевидно, что важно, чтобы все надлежащие юридические процедуры соблюдались», — отметил Дюжаррик.

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Латышские силовики задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, после этого суд определил для него наказание в виде тюремного заключения. Касема подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза и в шпионаже. Максимальный срок по второй статье составляет 20 лет лишения свободы.

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова связала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема в Литве с местью диктаторских режимов за свободу и правду. Он отметила, что полгода назад Марат Касем сообщил о преследовании со стороны прибалтийских стран из-за его журналистской деятельности.