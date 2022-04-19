Захарова призвала Секретариат ООН вернуться в реальность

Генсек ООН Антониу Гутерриш не пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным по поводу проведения спецоперации на Украине, объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Таких запросов не поступало ни по линии постпредства России при ООН, ни напрямую через МИД России, отметила Захарова. Таким образом она опровергла заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на одном из последних брифингов.

«Просьба к представителям Секретариата ООН вернуться в реальность», — написала Захарова.

Замгенсека Мартин Гриффитс предложил России и Украине провести под эгидой ООН встречу по гуманитарным вопросам. Она может пройти как в очном, так и в удаленном формате. Украинская сторона уже поддержала идею создания контактной группы, несмотря на то, что регулярно нарушала режим прекращения огня и организацию гумкоридоров. Россия не стала инициировать в ООН расследование провокации в Буче, так как не уверена в непредвзятости.