Украина согласилась на предложение ООН по созданию группы для координации с РФ

ООН предложила создать контактную группу для координации Украины и РФ по вопросам создания гуманитарных коридоров и прекращения огня. Власти Незалежной согласились пойти на это, заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. Его слова опубликовал РБК.

«ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. <…> Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации», — сказал он.

Власти РФ неоднократно заявляли, что украинская сторона конфликта регулярно срывает гуманитарные коридоры для беженцев. Мирное население, которое пытается покинуть зону спецоперации РФ на Украине, постоянно попадает под обстрелы. Самым громким событием стало открытие огня по вокзалу Краматорска. В момент обстрела на транспортном узле находились мирные жители, которые планировали покинуть город перед началом боевых действий. Снаряд, выпущенный украинской стороной, унес десятки жизней.

Также Россия обвинила Украину в затормаживании переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вторая сторона процесса «не демонстрирует особого постоянства» и часто меняет мнение.