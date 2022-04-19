РФ отказалась инициировать в ООН расследование преступлений в Буче из-за сомнений в непредвзятости

Российская сторона отказалась инициировать в ООН расследование преступлений в зоне спецоперации РФ на Украине. Директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев заявил РИА «Новости», что это связано с недоверием к организации.

Он сказал, что Россия сомневается в непредвзятости такого расследования.

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию», — сказал Ильичев.

Также он ответил на вопрос, будет ли российская сторона настаивать на рассмотрении случаев массовой гибели мирного населения в зоне спецоперации.

«Мы — нет», — коротко ответил Ильичев.

Ранее представительство РФ в Совбезе при ООН несколько раз подавало заявки на проведение экстренного заседания. На внеплановом собрании планировалось рассмотреть ситуацию в Буче. Российская сторона заявляла, что у нее есть доказательства причастности Украины к гибели мирного населения в этом городе. Однако все заявки были отклонены британским представительством без объяснения причин или оставлены без ответа.