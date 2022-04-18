ООН выступила за встречу России и Украины для обсуждения гуманитарных вопросов

России и Украине предложили встречу под эгидой ООН для обсуждения гуманитарных вопросов. В организации допустили, что возможен как очный, так и виртуальный диалог.

Договориться сторонам предложил замгенсека ООН Мартин Гриффитс, побывавший в Москве и Киеве. Его слова привело РИА «Новости».

«Я просил обе стороны договориться по поводу встречи под эгидой ООН для обсуждения гуманитарных вопросов, виртуально или лично», — сказал Гриффитс на брифинге.

Он уточнил, что Россия и Украина могли бы в предложенном формате обсудить контроль за прекращением огня, «безопасный проход, коридоры и гуманитарные приоритеты». Украина уже согласилась на создание контактной группы для координации с РФ.

Гриффитс уточнил, что планирует на этой неделе поездку в Турцию. Некоторые из озвученных идей замгенсека ООН решил обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.