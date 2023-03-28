Мир 28 марта 2023, 10:24 Захарова объяснила нежелание Запада проводить расследование подрыва «Северных потоков» Спикер МИД Захарова: расследование по «Северным потокам» не нужно США, это угроза РИА «Новости»

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США не заинтересованы в проведении независимого расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», потому что оно угрожает его репутации. Представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live» объяснила мотивы Запада, сообщил ТАСС.

Она заявила, что проведение нового независимого расследования не нужно США и союзникам. Его результаты навредят им.

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«Расследование нанесет им прямой вред, создаст угрозу того, что действительно важно для всех, а именно — появления правды», — сказала Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что внесенная в Совбез ООН резолюция о создании комиссии и проведении независимого расследования подрывов вызвала панику у американской делегации и спровоцировала поиск союзников. Он заявил, что, проголосовав против нее, они подтвердят выводы журналиста Сеймура Херша. Впоследствии резолюцию не приняли — документ поддержали только Россия, Китая и Бразилия, а 12 других государств воздержались от голосования.