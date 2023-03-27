Мир 27 марта 2023, 22:21 СБ ООН отказал проекту резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках» Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая по «Северным потокам» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Собвез ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил ТАСС.

Вечером 27 марта Совбез ООН провел голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Россия настаивала на формировании независимой комиссии для выяснения случившегося на газопроводах.

Реклама

Резолюцию поддержали три страны — Россия, Китай и Бразилия. Против документа никто не высказался, так как 12 государств воздержались от голосования.

Соавтором проекта стал Китай. Первый вариант проекта российская сторона подготовила еще в феврале, но не стала выставлять его на голосование. Вместо этого странам Совбеза дали возможность обсудить документ.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный ранее сообщил, что голосование Совбеза ООН не будет в пользу России. По его словам, вето наложат США или Великобритания.