Власть 24 марта 2023, 04:09 Резолюция по «Северным потокам» вызвала у США панический страх — Лавров Лавров: США отреагировали на резолюцию по «Северным потокам» очень нервно РИА «Новости»

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Внесенная в Совбез ООН российская резолюция с требованием провести независимое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» вызвала у США нервную реакцию и панический страх. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди. Цитату привело РИА «Новости».

Глава ведомства заявил, что США сразу начали собирать группу союзников, которых они будут просить проголосовать против резолюции. При этом он не исключил, что Соединенным Штатам удастся набрать нужное число голосов для блокировки инициативы.

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«Тогда они распишутся в том, что им есть что скрывать, тогда будет подтверждена объективность данных, которые представил [журналист] Сеймур Херш», — добавил он.

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Лавров также заявил, что не ожидает от Запада прозрачности расследований и ознакомления широкой общественности с их результатами.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет голосование по российской резолюции 27 марта.