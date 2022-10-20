«Катастрофическая безграмотность». Захарова назвала Лиз Трасс позором | 360°

Мир 20 октября 2022, 19:07 «Катастрофическая безграмотность». Захарова назвала Лиз Трасс позором Представитель МИД России Захарова: Британия еще не знала такого премьера, как Лиз Трасс РИА «Новости»

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Уходящая в отставку с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс запомнится всем своей катастрофической безграмотностью. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Такого позора Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — написала она.

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В свою очередь, депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Морозов назвал Лиз Трасс «символом политической глупости».

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Ранее британский премьер-министр Лиз Трасс объявила о своей отставке. Политолог и журналист Юрий Светов назвал ее некомпетентным человеком без предпосылок для управления страной.

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри «рассказал», что король Карл III попросил его стать новым премьером, «потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго». При коте сменился уже четвертый премьер-министр.