Лиз Трасс назвали некомпетентным человеком, оказавшимся у власти в результате интриг | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 17:19 Лиз Трасс назвали некомпетентным человеком, оказавшимся у власти в результате интриг Политолог Светов: у Трасс не было никаких предпосылок, чтобы возглавить правительство

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Лиз Трасс — некомпетентный человек без предпосылок для управления страной. Как и почему политик заняла пост премьер-министра Великобритании каналу «360» рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Некомпетентный человек в результате подковерных партийных интриг стала премьер-министром. Совершенно очевидно, что у нее не было никаких предпосылок, чтобы возглавить правительство страны в таких сложных условиях», — сказал он, уточнив, что Великобритания сейчас переживает последствия выхода из Евросоюза, последствия пандемии и еще «это безумное участие в санкционной гонке против России».

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Специалист отметил, что сейчас Британии надо заниматься экономикой, а Лиз Трасс ничего в этом не смыслит. Она тут же выставила перед всеми свою некомпетентность, заявив, во время энергетического кризиса, что для нее главное — это помощь Украине.

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«Она занимала последовательно министерские посты, на которых ничем себя не проявляла, скакала с одного места на другое и вдруг оказалась во главе страны. <…> Я думаю, что она основательно напугала общество, когда заявила о готовности нажать ядерную кнопку, если понадобится. Все это вместе сложилось», — отметил политолог.

По его словам, Трасс — «яркий представитель генерации европейских политиков, возникших после 2010 года, которые, мало что умея, выходят на ключевые позиции и там начинают творить дела, от которых страну трясет».

«Я надеюсь, что из этого извлечет урок Германия, в которой тоже пророчат пост канцлера министру иностранных дел Бербок — такой же, как Трасс, малокомпетентной гражданке. Может быть, глядя на чужой опыт, они чему-то научатся», — добавил Светов.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она продержалась на своем посту всего 45 дней, чем побила исторический рекорд.