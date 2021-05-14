Захарова назвала срок выполнения запрета по найму россиян в посольство США

Американскому посольству и консульствам дали время до 1 августа выполнить требования Москвы по составу своего персонала. Речь идет о запрете найма россиян и граждан из третьих стран мира. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она пояснила, что для выполнения предъявляемых Москвой требований дипломатам нужно время. Поэтому МИД ожидает, что консульские учреждения США справятся до 1 августа.

«Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — подчеркнула Захарова.

Новые меры в отношении американских дипломатов стали ответом на введенные ранее санкции. В первой половине апреля Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников американского посольства, а также ввел санкции в отношении российских государственных облигаций на первичном рынке.

Россия заявила, что вышлет 10 американских дипломатов, запретила принимать на работу россиян и граждан из третьих стран. До 10 в год сократила количество виз для сотрудников Госдепартамента и объявила о закрытии на своей территории НКО, которые подчиняются американцам.

На этой неделе посольство США объявило, что сократило персонал консульских учреждений на 75%. В этой связи дипломаты прекращают принимать заявки на неиммиграционные визы, а также оказание услуг своим гражданам. Исключение сделают только для срочных вопросов.