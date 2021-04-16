Россия предложит 10 американским дипломатам покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США покинуть нашу страну», — заявил министр.

Лавров отметил, что сегодня помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон, чтобы провести там серьезные консультации, как это сделал посол России Анатолий Антонов.

В пятницу станут известны имена восьми руководителей администрации Белого дома, которые попадут в санкционный список России.

Министр подчеркнул, что еще одним ограничением станет запрет на краткосрочные командировки в Россию сотрудникам Госдепартамента США. Также американская дипмиссия не сможет нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.

Лавров напомнил, что у России и США по 450 дипломатических и административных сотрудников. Но со стороны Москвы по отношениям между странами работают только 300 человек. Остальные находятся на работе в ООН.

Лавров заявил, что «если обмен любезностями продолжится», американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США.

Москва намерена прекратить деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику, заявил министр. Также он подчеркнул, что болезненные меры могут коснуться американского бизнеса.

Накануне США объявили о высылке 10 российских дипломатов как ответ на угрозу национальной безопасности со стороны России. Кроме того, президент США Джо Байден подписал закон о введении санкций в отношении 32 физических и юридических лиц, а также шести технологических компаний из России. Минфин США объявил, что запрещает иностранным инвесторам покупать облигации государственного займа России на первичном рынке.