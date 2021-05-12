Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы

Американская дипломатическая миссия в России со среды сокращает объем консульских услуг и прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз. Исключение составят только дипломатические поездки.

В посольстве США приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу американской дипмиссии. Они были введены Россией в конце апреля как ответ на новые санкции против РФ.

Как предупредили в посольстве США, не будут также оказываться консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, касающихся срочных вопросов — в обозримом будущем американцам в России не будут выдавать свидетельства о рождении детей, предоставлять нотариальные услуги, обновлять истекающие паспорта, уточнило РИА «Новости». Подобные услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, и то с существенной задержкой. Посольство посоветовало всем американцам с истекающей визой до 15 июня покинуть Россию.

Как отметили в посольстве, «из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений».

В МИД России заявление американской стороны о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением. На первый взгляд, как отметили в ведомстве, решение Штатов ограничить оказание консульских услуг в РФ «выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб». И до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками, подчеркнули в МИД, а ожидание интервью у американского консула длилось до года.

В МИД России также напомнили, что сейчас в США командировано 455 российских работников, из них 155 — в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке, но эти дипломаты двусторонними отношениями и консульскими вопросами не занимаются. В американских дипмиссиях в России работает такое же число дипломатов.

Для США сейчас не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу, пояснили в МИД.