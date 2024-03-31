Мир 31 марта 2024, 00:21 Зачистка продолжится. Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки во власти Зеленский: кадровые перестановки в украинской власти продолжатся РИА «Новости»

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Украинских чиновников ждут новые отставки и перестановки. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время видеообращения в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все. Не все решения, которые были подготовлены. Сегодня есть новые указы относительно советников. Каждому спасибо за работу. Мы делаем офис более функциональным», — заявил президент в обращении.

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В последнюю неделю Зеленский активно увольняет своих приближенных. Во вторник, 26 марта, своей должности лишился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Позже стало известно, что чиновника направят послом в Молдову.

В пятницу вечером Зеленский уволил заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

В субботу указом президента лишились должностей помощники и советники Зеленского Сергей Шефир, Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко, а также уполномоченные Наталья Пушкарева и Алена Вербицкая. Причем Шефир — давний соратник Зеленского, основатель и директор студии «Квартал-95».

В офисе президента резкие кадровые перестановки объяснили «оптимизацией» штата.