30 марта 2024, 20:13
Офис Зеленского объяснил увольнения чиновников оптимизацией
Пресс-секретарь Зеленского: увольнение чиновников связано с оптимизацией штата
Недавние кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы «оптимизацией» штата. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Его процитировало агентство «РБК-Украина».
«Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса», — сказал он.
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По словам Никифорова, аналогичных действий Зеленский ждет и от других органов власти.
Ранее стало известно, что президент Украины уволил ряд помощников и советников, в том числе Сергея Шефира, основателя и директора студии «Квартал-95». Также с постов сняли советников Зеленского — Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко.
Несколькими днями ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Его место занял председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Владимир Зеленский
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Украина
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