Мир 30 марта 2024, 20:13 Офис Зеленского объяснил увольнения чиновников оптимизацией Пресс-секретарь Зеленского: увольнение чиновников связано с оптимизацией штата РИА «Новости»

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Недавние кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы «оптимизацией» штата. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Его процитировало агентство «РБК-Украина».

«Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса», — сказал он.

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По словам Никифорова, аналогичных действий Зеленский ждет и от других органов власти.

Ранее стало известно, что президент Украины уволил ряд помощников и советников, в том числе Сергея Шефира, основателя и директора студии «Квартал-95». Также с постов сняли советников Зеленского — Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко.

Несколькими днями ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Его место занял председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.