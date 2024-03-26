Мир 26 марта 2024, 16:49 Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Новым секретарем СНБО Украины назначили председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, а его пост займет Олег Иващенко.

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Данилов известен множеством антироссийских и противоречивых высказываний. Не так давно, в частности, он критиковал спецпредставителя Китая Ли Хуэя, комментируя предложение КНР о мирных переговорах с Россией. И тут позволил себе коверкать фамилию иностранного дипломата.

«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <…>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать», — указывал Данилов.

«Страна.ua» при этом отмечает, что увольнение Данилова — просто «техническая замена». По оценке издания, он уже давно потерял какое-либо серьезное влияние, в том числе из-за конфликта с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.