30 марта 2024, 14:12
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении
Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника
Владимир Зеленский в субботу уволил ряд помощников и советников, включая Сергея Шефира, основателя и директора студии «Квартал-95». Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
«Уволить Сергея Нахмановича Шефира с поста первого помощника президента Украины», — говорится в тексте указа Зеленского.
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Шефир занимал свой пост с 2019 года. Он является продюсером большинства сериалов «Квартала-95», благодаря которым Зеленский получил популярность.
Кроме того, своих должностей лишились советники президента — Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко, а также уполномоченный президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.
Ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Владимир Зеленский
Украина
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