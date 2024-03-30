Мир 30 марта 2024, 14:12 Зеленский провел новые зачистки в своем окружении Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника РИА «Новости»

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Владимир Зеленский в субботу уволил ряд помощников и советников, включая Сергея Шефира, основателя и директора студии «Квартал-95». Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Уволить Сергея Нахмановича Шефира с поста первого помощника президента Украины», — говорится в тексте указа Зеленского.

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Шефир занимал свой пост с 2019 года. Он является продюсером большинства сериалов «Квартала-95», благодаря которым Зеленский получил популярность.

Кроме того, своих должностей лишились советники президента — Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко, а также уполномоченный президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.