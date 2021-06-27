WP: разведка США изучает вину России за атаки «направленной энергии»

За атаками «направленной энергии», которой подверглись американские дипломаты и военные в ряде стран может стоять Россия. Соответствующее расследование сейчас проводят сотрудники разведки США. Об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщила газета The Washington Post.

Авторы издания выясняли о новой политике в отношении Кубы, где американское посольство закрылось в 2017 году после жалоб дипломатов на внезапные головные боли и плохое самочувствие. Проведенные исследования показали, что у большинства пострадавших произошли необратимые изменения в головном мозге.

По словам чиновника вопрос об открытии посольства на Кубе сейчас не стоит.

«Мы осознаем тот факт, что если мы откроем его снова и что-то произойдет, то мы не откроемся снова в течение очень долгого времени», — подчеркнул он.

Причины ухудшения здоровья дипломата не определена до сих пор. После Кубы такие случаи зафиксировали в Китае. По словам близких к правительству чиновников, разведка считает, что за этой ситуацией стоит Россия. По их мнению, негативное воздействие велось при помощи микроволн или другой «направленной энергии».

Газета New York Times сообщала, что с проблемами повреждения мозга столкнулись более 130 американских дипломатов и военных, работавших на Кубе, в Китае, Европе, странах Азии и внутри США. У пострадавших начинаются головные боли, а также их посещают мысли о совершении самоубийства.

Издание Politico со ссылкой на бывшего сотрудника службы безопасности сообщило, что такие технологии доступны России, Китаю и Израилю. Но ни одна из этих стран не работала во всех местах, где зафиксированы подобные атаки. При этом никаких улик или связи между Россией и атаками не было. Об этом заявляли сами представители разведки.