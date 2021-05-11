США заподозрили Россию в атаке мифическим оружием. Оно противоречит законам физики

США расследуют роль ГРУ в атаках с использованием технологии направленной энергии против сотрудников американской разведки по всему миру. Никаких вещественных доказательств и улик у Штатов нет. Военные эксперты считают, что подобное оружие можно назвать выдумкой, а при использовании оно бы наверняка не осталось незамеченным.

Издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что власти США проводят расследование по поводу атак на сотрудников американской разведки. Предполагается, что против них используется оружие направленной энергии, провоцирующее проблемы со здоровьем.

Начало расследования

Пентагон начал расследование в конце прошлого года, после того как тогдашний министр обороны Крис Миллер поговорил с ветераном боевых действий, который подозревал, что на него напали.

Жертвы предполагаемых нападений сообщали о симптомах, схожих с «гаванским синдромом» в 2016 году, когда ряд американских шпионов и дипломатов на Кубе стал жаловаться на головную боль, частичную потерю слуха, звон и давление в ушах, головокружения и тошноту.

Сообщается, что подобные атаки якобы дважды повторились в США. Одна, как утверждается, произошла в ноябре 2020 года около Белого дома, еще одна — в 2019 году, когда одна из сотрудниц Белого дома в штате Вирджиния гуляла с собакой.

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После того, как к власти пришел Джо Байден, расследование активизировали с новой силой, подключив к нему все 18 федеральных спецслужб.

Никаких улик

Один из бывших сотрудников службы безопасности заявил, что следы атак «пахнут и ощущаются как ГРУ». По его словам, мало людей имеют технологии и желание, а также способны на подобную атаку на территории США.

Отмечается, что Израиль и Китай также могут обладать данными технологиями, но ни одна из стран не работает во всех местах, где были зафиксировали атаки. Они якобы произошли по всему миру, в том числе в Европе, Майами, Северной Вирджинии и возле Белого дома.

Предполагается, что в нападениях применялось импульсное микроволновое оружие. Оно использует форму электромагнитного излучения для поражения целей и является оружием «идеальной серой зоны», потому что его атрибуция очень сложна.

Несмотря на то, что следователи не определили окончательно, были ли эти атаки совершены одним конкретным оружием, некоторые полагают, что любое такое устройство будет в первую очередь транспортироваться на автомобиле. Часть из них могут быть достаточно маленькими, чтобы поместиться в большой рюкзак, а цель может быть достигнута на расстоянии от 457 до 914 метров.

Еще один важный элемент истории — отсутствие улик и явной связи между ГРУ и атаками. Об этом заявляли сами представители разведки.

Представитель Белого дома, оставшийся анонимным, подчеркнул в разговоре с Politico, что следователи еще не знают причины этих нападений, как и того, являются ли они атаками со стороны других государств.

Первоначально отказавшись от комментариев, пресс-секретарь директора национальной разведки Аврил Хейнс также отметила, что разведывательное сообщество не имеет «окончательной информации о причинах этих инцидентов» и не пришло к выводу, несет ответственность за происходящее иностранный субъект или нет.

Что такое атака направленной энергии?

Оружие с технологией направленной энергии способно излучать энергию в необходимом направлении без использования проводов и других проводников. Оно воздействует на человека или предмет через высококонцентрированную электромагнитную энергию. Основными видами передачи энергии могут быть микроволны, электромагнитные волны, световое и инфракрасное излучение, звук.

Последствиями таких атак могут стать как помехи в работе электронного оборудования, так и нанесение повреждений человеку. Однако это лишь теория, потому что в реальности большинство ОНЭ находятся лишь в разработке или на тестировании.

Военный эксперт Игорь Никулин подчеркнул, что считает разговоры о подобном оружии вымыслом. По его словам, власти США готовы ухватиться за самую фантастическую версию, «лишь бы нагадить России».

«Я еще ни разу не слышал о том, чтобы хотя бы был создан опытный прототип подобного оружия. Все ученые-физики говорят, что это все не соответствует законам физики. Теоретически оно, может, и возможно, но на деле [нет]», — сказал эксперт.

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Он также добавил, что даже в советские времена не допускались настолько глупые обвинения, как эти.

Военный эксперт Алексей Леонков тоже усомнился в правдивости подобных заявлений и обвинений. Он рассказал, что обычно под подобным оружием подразумевают два вида: лазерное оружие и СВЧ. Все эти изделия сложны технически и имеют определенные ограничения действия. Например, лазерное оружие может ослепить или поджечь что-то только на очень близком расстоянии. Та же история и СВЧ-оружием. Есть еще звуковое оружие, но и оно имеет ограничение по расстоянию и среде воздействия.

Да, сейчас разрабатывают и проводят эксперименты с подобными видами оружия, но их не применяют в военной практике вот так.

«Сего рода утверждения — это из области фантастики. Это из раздела highly-likely. Они очень любят придумывать небылицы, потом их пишут в газетах, потом на основании этих газет пишут какие-то аналитики, на основании аналитиков начинают делать выводы более серьезные товарищи — чиновники и военные. А дальше это попадает в программный документ в виде свершившегося факта. Это ложь, помноженная на ложь», — подчеркнул собеседник «360».

По словам Леонкова, если бы подобное имело место быть, то была бы масса доказательств и улик, а они отсутствуют.

Если же говорить о симптомах, похожих на «гаванский синдром», то это могло быть что угодно. Никулин отметил, что причинами могли быть и магнитная буря, и резкие скачки давления, и вспышки на солнце, и даже отравление. Может быть масса гораздо более логичных объяснений, чем атака неведомым оружием.

А Леонков указал на еще одну абсурдность подобной истории. Он напомнил, что американские посольства похожи на укрепленный форпост. Американцы защищают их от различного рода прослушек, возможности ведения в них оптической разведки и многого другого. Они устанавливают на них специальные окна и решетки. Речь идет о своеобразном защищенном бункере, внутри которого находятся подготовленные подразделения, способные держать оборону и обеспечить эвакуацию.

«Говорить о том, что такое серьезно защищенное сооружение вдруг подверглось воздействию какого-то энергетически направленного оружия, — это нонсенс», — заключил эксперт.