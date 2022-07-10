Доступ к немецкому изданию Die Welt ограничили в России

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к сайту немецкого издания Die Welt. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Доступ к сайту ограничили в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Ранее ведомство заблокировало доступ российских пользователей к сервису News.Google из-за распространения в нем недостоверной информации о ходе специальной операции РФ на Украине.

Правила публикации новостей распространяются на российские СМИ после внесения поправки к закону «О средствах массовой информации», принятой Госдумой в апреле. В случае публикации фейковых материалов тем или иным СМИ грозит трехмесячная блокировка.

Если СМИ повторно опубликуют недостоверную информацию, следующая блокировка может продлиться шесть месяцев.

Ранее диджитал-продюсер Кирилл Диденок объяснил россиянам, как отличить фейковый материал от настоящего.