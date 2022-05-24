Россиянам объяснили, как отличить фейки от правдивых новостей

Диджитал-продюсер, основатель музыкального издательства DNK-Music и группы компаний DIDENOK TEAM Кирилл Диденок рассказал о способах отличить фейковые новости от настоящих. Об этом написала Lenta.ru.

«Общий признак всех историй — спровоцировать мгновенные эмоциональные реакции, например, страх, тревогу или гнев, отключающие критическое мышление и побуждающие быстро поделиться полученными знаниями в социальных сетях или с окружающими людьми», — сообщил продюсер.

Он порекомендовал россиянам развивать критическое мышление и подходить ко всему рационально и с долей скептицизма. Кроме того, он предложил пользователям интернета и соцсетей проверять источник информации, то есть адрес просматриваемой веб-страницы.

«Поддельные новостные сайты нередко изобилуют орфографическими ошибками в URL-адресе и используют менее популярные расширения домена», — объяснил Диденок.

Он добавил, что правдивые новости содержат множество фактов, статистику, цитаты уважаемых экспертов и другие важные детали.

Россияне должны анализировать информацию с разных сторон, обращаться к крупным СМИ и информагентствам разных стран, репутация и профессионализм которых проверены временем, заключил продюсер.