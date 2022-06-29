Работу СМИ приостановят на три месяца после первого фейка

СМИ запретят работу в течение трех месяцев после первой публикации фейка. Такую поправку к закону «О средствах массовой информации» Госдума приняла 29 апреля. Об этом сообщил ТАСС.

Депутаты отметили, что поправка дополняет второе чтение законопроекта о зеркальных мерах в ответ на действия других государств по дискриминации российских СМИ.

Поправка описывает последовательность действий правоохранителей после обнаружения материала с ложной информацией. При первой публикации фейка тем или иным СМИ генпрокурор или его заместитель потребуют у Роскомнадзора приостановить работу издания. Срок такого ограничения не превышает трех месяцев. В свою очередь ведомство должно в течение 24 часов внести СМИ в соответствующий реестр.

При повторном нарушении работу СМИ остановят на срок не более шести месяцев.

Согласно поправке, подобное наказание грозит за ложную, угрожающую жизни и безопасности граждан информацию. Также авторы документа учли и закон о распространении фейков о ВС России. Кроме того, работу СМИ ограничат в случае публикации материала, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или органам государственной власти.