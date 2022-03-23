РКН ограничил доступ к сервису News.Google в России

Роскомнадзор ограничил на территории РФ доступ к интернет-сервису News.Google. Причиной послужило обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC прекратить распространение угроз в адрес россиян на YouTubе. По данным РКН, на видеохостинге транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что распространение таких призывов демонстрирует антироссийскую позицию Google.