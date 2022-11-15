Мир 15 ноября 2022, 20:29 Взрывы зафиксировали в Виннице и Волынской области Украины «Страна.ua»: в городе Ковель в Волынской области слышны взрывы

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Прилеты по объекту инфраструктуры зафиксировали в Виннице. Об этом 15 ноября сообщил телеканал «Дом».

Украинский портал «Страна.ua» рассказал, что в городе Ковель в Волынской области также слышны взрывы.

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Во вторник, 15 ноября, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Удары зафиксировали в Харькове, Сумской и Одесской областях. Также слышны взрывы в Киеве. Из-за повреждений объектов в Харькове появились проблемы с энергоснабжением. Также в городе приостановили наземный электротранспорт и метро. Система противовоздушной обороны сработала в Роменском районе Сумской области и под Николаевом. Взрывы также раздались в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях.

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В некоторых районах Львова на западной части Украины пропало электричество после взрывов в городе, сообщил RT.

Днем 15 ноября самодельное взрывное устройство сработало возле дома в Мелитополе в Запорожской области. По данным местных властей, в результате детонации пострадал один человек, который в этот момент выходил из подъезда. Его госпитализировали, он находится в реанимации.