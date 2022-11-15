Важное 15 ноября 2022, 09:57 Взрывное устройство сработало около жилого дома в Мелитополе Администрация Мелитополя сообщила о взрыве около жилого дома и одном пострадавшем

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Взрыв произошел из-за самодельного взрывного устройства возле дома в Мелитополе (Запорожская область) утром 15 ноября. Один человек пострадал, заявили власти. Об этом написала администрация города в своем Telegram-канале.

«Около 08:40 по московскому времени на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство», — сказано в сообщении.

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В результате произошедшего повреждены балкон и окна в квартире на первом этаже. Администрация города также сообщила, что пострадал один человек, который в момент взрыва выходил из подъезда.

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Его доставили в больницу, он находится в реанимации. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.