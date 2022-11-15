15 ноября 2022, 17:03
Украинские СМИ написали о взрывах в Сумской и Одесской областях
«Страна.ua»: взрывы прогремели в Сумской и Одесской областях
Взрывы раздались в Сумской и Одесской областях, сообщили украинские СМИ. При этом продолжаются взрывы в Киеве, уточнил Telegram-канал украинского издания «Страна».
О «прилете» в Одесской области рассказали в местных пабликах в соцсетях. Также говорилось о взрывах в Харькове. Удары по городу подтвердил губернатор Олег Синегубов, он попросил местных жителей оставаться в укрытиях. В некоторых районах Харькова пропало электричество. В городе приостановили работу метрополитена.
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Глава областной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий информировал о том, что система противовоздушной обороны сработала в Роменском районе. Ракету сбили.
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В небе над Николаевской областью тоже замечены ракеты, работают ПВО, сообщил глава администрации Виталий Ким.
Кроме того, система ПВО сработала в Житомирской области. Также звуки взрывов услышали жители Ковеля Волынской области.
На всей территории Украины по-прежнему действует оповещение о воздушной тревоге.
Украина
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