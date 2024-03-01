Мир 01 марта 2024, 21:27 Мощный взрыв прогремел в Николаеве на Украине РИА «Новости»

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Жители Николаева сообщили о звуках взрыва. Об этом написало в Telegram-канале издание «Политика страны».

«Николаев слышал взрыв», — указали в сообщении.

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Накануне серия взрывов прогремела в городе Константиновка на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Перед этим власти объявили в обоих регионах, а также соседних Днепропетровской и Харьковской областях воздушную тревогу. Сирены включили из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

Также о мощных взрывах сообщили в Одессе. Ударные беспилотники «Шахеды» заметили в Лиманском районе Одесской области. В это время в регионе объявили воздушную тревогу. Местных жителей попросили пройти в укрытия.