Мир 06 января 2024, 22:31 Взрывы раздались в Днепропетровске на Украине Unsplash

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В Днепропетровске слышны взрывы. В городе работает воздушная тревога, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В какой именно части города прогремели взрывы, пока неизвестно. Местные власти и представители административного центра Днепропетровской области удары не прокомментировали. Воздушная тревога работает в Днепропетровской и Николаевской областях.

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Ранее в субботу, 6 января, украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове и еще двух — в Харьковской области. В Хмельницкой области Украины взрывы были слышны 5 и 6 января.

В регионе работали системы противовоздушной обороны, а в соседних областях местные власти объявили воздушную тревогу. По данным журналистов, ударные дроны пролетали около города Староконстанинов — там находится военный аэродром.