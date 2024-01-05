Мир 05 января 2024, 11:32 Взрывы прогремели в Хмельницкой области «Страна»: в Хмельницкой области прогремели взрывы

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Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сработали системы ПВО. Об этом сообщило украинское издание «Страна». По данным издания, в районе города Староконстанинов, где находится военный аэродром, заметили ударные беспилотники.

В Хмельницкой области и соседних регионах объявили воздушную тревогу. Других подробностей украинские журналисты не привели.

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Российские военнослужащие после атаки Белгорода со стороны ВСУ, которая произошла 30 декабря, усилили удары по военным объектам на Украине. На следующий день в Хмельницкой области поразили объект критически важной инфраструктуры. В результате удара начался пожар.

Кроме того, ВС России атаковали филиал Национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области. В Харькове и Запорожье ликвидировали склады с топливом.