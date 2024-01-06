Мир 06 января 2024, 02:53 Новая серия взрывов прогремела в Хмельницкой области на Украине Unsplash

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Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал «Общественное».

«В Хмельницкой области прозвучали взрывы», — сказано в сообщении.

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До этого в регионе взрывы прогремели в пятницу, 5 января. Тогда сработали системы противовоздушной обороны, в области и соседних регионах объявили воздушную тревогу. По данным украинского издания «Страна.ua», в районе города Староконстанинов, где находится военный аэродром, заметили ударные беспилотники.

Ранее российские военные усилили удары по украинским военным объектам после обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря. Родители своими телами прикрывали детей, когда раздались взрывы.

В Минобороны сообщили, что украинская сторона совершила попытку «неизбирательного комбинированного удара» по Белгороду. ВСУ применили две ракеты «Ольха» с запрещенными кассетными боеприпасами. Также армия Украины использовала реактивные снаряды РСЗО Vampire. В ведомстве отметили, что действия украинских войск не останутся без ответа.