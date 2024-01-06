Мир 06 января 2024, 11:20 Мощные взрывы прозвучали в Харькове «Страна.ua»: в Харькове прогремели мощные взрывы

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Несколько сильных взрывов прозвучали в субботу, 6 января, в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Местные власти ситуацию пока что никак не комментировали. По сведениям издания «Общественное», также два взрыва слышали на территории остальной территории Харьковской области.

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Ранее в субботу глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщал в Telegram-канале, что взрывы произошли в Купянском и Чугуевском районах.

В настоящее время по всей территории Украины действует режим воздушной тревоги.