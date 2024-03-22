Важное 22 марта 2024, 09:05 Пожар вспыхнул на ДнепроГЭС в Запорожье «Укргидроэнерго»: пожар начался на ДнепроГЭС в подконтрольном ВСУ Запорожье Danita Delimont/globallookpress

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Пожар начался на Днепровской ГЭС в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщила украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго».

«Сейчас на станции пожар. На месте работают экстренные службы и энергетики», — указали в сообщении.

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По данным украинских источников, с дамбой якобы все в порядке: объект способен выдерживать подобные ЧП, передавало издание НСН. Но российские военкоры сообщают о значительных повреждениях объекта.

В Запорожье прогремела серия взрывов. Несколько районов города оказались обесточены. Украинская администрация временно подконтрольного Киеву города сообщала, что повреждены объекты инфраструктуры.

Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине после полуночи. Сначала сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях, затем по всей стране. Взрывы слышали не только в Запорожье, но и в Киеве.