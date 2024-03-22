Мир 22 марта 2024, 07:24 Взрывы прогремели в Киеве «Укринформ»: в Киеве утром 22 марта прогремели взрывы Unsplash

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На Украине в течение семи часов действует режим воздушной тревоги. Очередная серия взрывов прогремела в Киеве, сообщило агентство «Укринформ».

«В Киеве слышны звуки взрывов, также взрыв раздался в Запорожье», — сообщил журналист.

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Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине после полуночи. Сначала сирены зазвучали в Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях, затем по всей стране. В Киевской области особый режим ввели в 03:06.

Более 15 взрывов зафиксировали в Харькове. Поразили объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической, начались перебои с подачей электричества. Кроме того, громкие звуки слышали в Одесской области. Местные СМИ сообщили об ударах по городу Ивано-Франковску на западе Украины и Житомирской области.