22 марта 2024, 07:24
Взрывы прогремели в Киеве
«Укринформ»: в Киеве утром 22 марта прогремели взрывы
На Украине в течение семи часов действует режим воздушной тревоги. Очередная серия взрывов прогремела в Киеве, сообщило агентство «Укринформ».
«В Киеве слышны звуки взрывов, также взрыв раздался в Запорожье», — сообщил журналист.
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Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине после полуночи. Сначала сирены зазвучали в Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях, затем по всей стране. В Киевской области особый режим ввели в 03:06.
Более 15 взрывов зафиксировали в Харькове. Поразили объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической, начались перебои с подачей электричества. Кроме того, громкие звуки слышали в Одесской области. Местные СМИ сообщили об ударах по городу Ивано-Франковску на западе Украины и Житомирской области.
Взрывы
Киев
Украина
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