Мир 06 января 2024, 23:20 Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило в своем Telegram-канале агентство «Укринформ».

«Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении города», — уточнил канал.

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Никаких других подробностей не привели.

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и в Харькове. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в Купянском и Чугуевском районах.

В Хмельницкой области Украины взрывы были слышны 5 и 6 января. В пятницу в регионе сработали системы противовоздушной обороны, в области и соседних регионах объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, в районе города Староконстанинов, где находится военный аэродром, были замечены ударные беспилотники.