06 января 2024, 23:20
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье
Взрывы прозвучали в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило в своем Telegram-канале агентство «Укринформ».
«Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении города», — уточнил канал.
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Никаких других подробностей не привели.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и в Харькове. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в Купянском и Чугуевском районах.
В Хмельницкой области Украины взрывы были слышны 5 и 6 января. В пятницу в регионе сработали системы противовоздушной обороны, в области и соседних регионах объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, в районе города Староконстанинов, где находится военный аэродром, были замечены ударные беспилотники.
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