Спецоперация 29 февраля 2024, 09:03 ВСУ лишились построенных с 2014 года углубленных блиндажей в Часовом Яре Офицер Марочко: ВС России разрушили фортификацию ВСУ в Часовом Яре РИА «Новости»

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Украинским военным в Часовом Яре пришлось укрываться в подвалах жилых домов, потому что Вооруженные силы России уничтожили их надежные возведенные за несколько лет фортификационные укрепления. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом РИА «Новости».

Военные объекты в Часовом Яре, по словам офицера, разрушили обстрелами. На них сбросили корректируемые и фугасные авиабомбы, атаковали при помощи тяжелых минометов и реактивных систем залпового огня.

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«Уничтожено большое количество заглубленных бетонных блиндажей и надежных фортификационных сооружений ВСУ, которые создавались еще с 2014 года», — сказал он.

Андрей Марочко заявил, что солдатам Вооруженных сил Украины пришлось укрываться в жилом массиве. Они заняли подвалы многоэтажек и погреба частных домов.

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