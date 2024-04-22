Мир 22 апреля 2024, 16:05 Взрывы прогремели в Николаеве «Страна.ua»: в Николаеве произошел взрыв РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Николаеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». При этом в регионе не объявили воздушную тревогу, что подтверждается данными онлайн-карты Минцифры Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по инфраструктуре ВСУ. Накануне целью атаки стал транспортно-логистический объект в Одесской области. Власти города не уточнили степень разрушения инфраструктуры.

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В ночь на воскресенье, 21 апреля, взрывы прогремели в Харькове и Херсоне. В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу.

ВС России также нанесли удар по авиабазе в Конотопе Сумской области. По данным подпольщиков, было минимум два попадания по цели, несколько кварталов рядом с местом взрывов оцепили.