Спецоперация 20 апреля 2024, 08:22 Российская армия ударила по авиабазе в Конотопе Подполье сообщило о российском ударе по авиабазе в Конотопе Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

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Бойцы российской армии ударили по авиабазе в Конотопе Сумской области и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вчера вечером около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу», — процитировало агентство собеседника.

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В подполье уточнили, что авиабаза с ангарами, казармами, столовой расположена на улице Петлюры. Неподалеку находится авиаремонтный завод. Аэродром обладает ВПП длиной более двух тысяч метров и шириной 45 метров.

По словам подпольщика, второй удар в Конотопе пришелся на расположение мотопехотной бригады на улице Тургенева, 30. Это тоже рядом с авиабазой.

«Подробностей нет, но есть „скорые“ и несколько кварталов оцеплено», — добавил он.

Местные жители рассказали, что накануне врачей не отпустили с работы, а тех, кто отдыхал дома, вызвали на службу.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке со стороны ВСУ на региональные объекты. По его словам, российским средствам ПВО удалось сбить украинские беспилотники над областным центром.