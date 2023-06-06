06 июня 2023, 01:09
Взрывы прогремели в Киевской области — СМИ
ТСН: взрывы прогремели в Киевской области
Серия взрывов прогремела в Киевской области. В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
«Взрывы в Киевской области, предварительно, работает ПВО», — сказано в сообщении.
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По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киевской области и Киеве сработала воздушная тревога.
Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил о взрывах в городе. Сирены включили в Днепропетровской и Полтавской областях. Несколько взрывов произошли в городе Балаклея Харьковской области на востоке Украины.
В Днепропетровске вечером 3 июня прозвучали несколько громких взрывов. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ наносили удары ракетами по объектам бойцов украинской армии из установок «Искандер-М».
Ранее ВКС России обрушили планирующие авиабомбы на склады с техникой ВСУ в Орехове и Ореховском районе. Это часть Запорожской области, которая находится пд контролем Украины.
Взрывы
Киев
Украина
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