Мир 06 июня 2023, 01:09 Взрывы прогремели в Киевской области — СМИ ТСН: взрывы прогремели в Киевской области piqsels

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Серия взрывов прогремела в Киевской области. В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.

«Взрывы в Киевской области, предварительно, работает ПВО», — сказано в сообщении.

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По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киевской области и Киеве сработала воздушная тревога.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил о взрывах в городе. Сирены включили в Днепропетровской и Полтавской областях. Несколько взрывов произошли в городе Балаклея Харьковской области на востоке Украины.

В Днепропетровске вечером 3 июня прозвучали несколько громких взрывов. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ наносили удары ракетами по объектам бойцов украинской армии из установок «Искандер-М».

Ранее ВКС России обрушили планирующие авиабомбы на склады с техникой ВСУ в Орехове и Ореховском районе. Это часть Запорожской области, которая находится пд контролем Украины.