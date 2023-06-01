Спецоперация 01 июня 2023, 09:35 ВС России ударили планирующими авиабомбами по складам с техникой ВСУ в Орехове Член совета ВГА Рогов: ВС РФ ударили планирующими бомбами по складам ВСУ в Орехове РИА «Новости»

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ВКС России ударили планирующими авиабомбами по складам с украинской техникой в Орехове и Ореховском районе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Накануне около 22:30 Рогов написал, что «на Запорожье громко» — российские силы бьют по оккупированной части региона.

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«По предварительным данным, ВКС РФ активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ в Ореховском районе и в самом Орехове», — добавил Рогов.

По его словам, ВС России также использовали планирующие бомбы против целей в Гуляйполе и Гуляйпольском районе, в части Пологовского района, находящегося под контролем Украины, и в «ближайшем пригороде» областного центра.

Основной целью ночного удара по Украине стал Киев, а именно пункты военного управления ВСУ, ангары с западной техникой и зенитные ракетные комплексы.