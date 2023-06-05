Мир 05 июня 2023, 23:42 Серия взрывов прогремела в Харькове Власти Харькова сообщили о взрывах в городе Соцсети

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Несколько взрывов произошло в Харькове вечером. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале.

«Жители слышат взрывы — как минимум прозвучало несколько», — написал он.

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В настоящее время в регионе работают сирены. Воздушная тревога сработала в Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что аммиакопровод получил повреждения в Купянском районе Харьковской области. В настоящее время на территории разместили штаб по ликвидации последствий случившегося. Также на месте ведет работы аварийная бригада.

Несколько взрывов зафиксировали в городе Балаклея Харьковской области на востоке Украины 6 июня. Местные власти не давали подробных комментариев. В Харьковской области включали сирены.

Днем 2 июня также прогремела серия мощных взрывов в Харьковской области. Звуки взрывов слышали жители Чугуевского района. Воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.