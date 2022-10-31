Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Важное 31 октября 2022, 08:08 Воздушную тревогу объявили в Киеве Unsplash

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В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале киевской администрации. Ту же меру ввели в некоторых центральных областях Украины.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех жителей проследовать в укрытия!» — информировала администрация города в 08:00.

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Перед этим тревогу в столице Украины объявили в 02:00 и отменили в 02:23.

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Также сообщения о воздушной тревоге появились в Telegram-каналах администраций Николаевской области, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей.