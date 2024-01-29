29 января 2024, 09:54
Взрывы прогремели в Херсоне
Глава администрации Мрочко: в Херсоне произошли взрывы
В контролируемом Украиной городе Херсоне утром 29 января прогремели взрывы. Глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале призвал жителей спуститься в укрытия.
«В Херсоне раздаются взрывы! <…> Перейдите в более безопасные места», — заявил он.
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Роман Мрочко сообщил, что огонь вели с левого берега Днепра. Всего за сутки, по его информации, в Херсонской городской территориальной общине зафиксировали 13 ударов 36 снарядами.
Не менее пяти взрывов прогремели в Херсоне 23 января, работала украинская система ПВО. Тогда же сообщали о громких звуках в Харькове, Киевской и Днепропетровской областях, воздушной тревоге в других регионах на востоке Украины.
В некоторых районах Харьковской области объявили эвакуацию вглубь страны. Отказавшимся уезжать перестали выплачивать пенсии, восстанавливать водо- и электроснабжение.
Взрывы
Украина
Ситуация в Херсоне
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